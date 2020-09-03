UNICEF’ten çocuklar arasında mutluluk araştırması! Türkiye son sırada

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) bağlı Innocenti araştırma merkezi tarafından 41 ülkede yapılan araştırmada, çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları, eğitim durumları ve toplumsal koşullara ilişkin ülkelerden alınan resmi veriler değerlendirildi.

15 yaşındaki çocukların hayatından memnuniyeti açısından yapılan değerlendirmede Türkiye son sırada yer aldı. Araştırmada, Türkiye’de bu yaştaki çocukların sadece yüzde 53’ünün hayatlarından memnun olduğu belirtildi.

İLK SIRADA HOLLANDA VAR



Türkiye’yi yüzde 62 ile Japonya ve yüzde 64 ile Birleşik Krallık izledi. Hayatlarından memnun olan çocukların oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 90 ile Hollanda oldu.

Meksika yüzde 86 ile ikinci, Romanya yüzde 85 ile üçüncü sırada yer aldı. Genel olarak bakıldığında, çocukların üçte ikiden azının hayatlarından memnun olduğu belirlendi.