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Uyarılar da fayda etmedi… 85 milyon ABD’li yollara döküldü

Vaka ve ölü sayılarıyla corona virüsünün merkez üssü ABD'de tüm uyarılara rağmen 85 milyon kişi yeni yıl ve Noel nedeniyle seyahat etti.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:19, 25/12/2020
Haberler Dünya
Uyarılar da fayda etmedi… 85 milyon ABD’li yollara döküldü

Hızla yayılmaya devam eden virüsün yeni yıl kutlamaları nedeniyle daha da artmasından korkan yetkililer vatandaşları seyahat etmemeleri konusunda defalarca uyararak tedbirler almaya çalıştı.

Son yapılan bir araştırmaya göre bütün uyarılara rağmen 85 milyon Amerikalı çeşitli ulaşım araçlarıyla yeni yıl nedeniyle seyahat etti ve uyarılara kulak asmadı.

500 BİNİ BULABİLİR

Günlük ölümlerin 3 binleri bulduğu, hayatını kaybedenlerin toplamda 330 bine ulaştığı Amerika’nın corana virüsü vaka sayısı 19 milyon.

Yetkilileri asıl korkutan ise aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği bugünlerde yılbaşı sonrası vaka sayısı ve ölüm oranlarının daha da artması. Yetkililer böyle devam ederse Nisan ayına kadar 450-500 bin insanın hayatını kaybetmesinden endişe ediyor.

ABD Amerika Corona Noel Ölüm
Yayınlanma Tarihi:07:08,