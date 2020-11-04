Viyana’yı kana bulayan terörist Türkiye’den sınır dışı edilmiş

Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kana bulayan terör saldırısıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İkisi kadın dört kişiyi katleden ve 21 kişiyi yaralayan Kuzey Makedonya asıllı Kujtim Fejzulai’nin Avusturya tarafından çifte vatandaş yapıldığı öğrenildi. Fejzulai’nin Avusturya’da çok sıkı olan çifte vatandaşlığı nasıl aldığı henüz bilinmiyor.

22 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ



20 yaşındaki IŞİD sempatizanının bir dönem Türkiye’de bulunduktan sonra sınır dışı edildiği, 25 Nisan 2019’da Viyana’da terör örgütü üyeliğinden 22 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Ancak Fejzulai’nin 4 Aralık’ta tahliye edildiği ifade edildi.

BAKANDAN İTİRAF: BİZİ ATLATTI

Kuzey Makedonya'daki bir Arnavut ailenin çocuğu olan Fejzulai’nin serbest kaldıktan sonra, radikal görüşlerden kurtulması için bir derneğe kaydedildiği, bir erken tahliye memurunun kendisiyle ilgilendiği açıklandı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Ancak bizleri atlatmayı başardı. İzlemedik” dedi.