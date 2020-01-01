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Yeni yıl kutlamalarında havai fişek dehşeti! Suratına patladı

Yeni yıl heyecanı dünyanın dört bir yanında sokaklarda yaşanırken, Tayland'daki kutlamalarda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Havai fişeklerle geceye renk katmak isteyen bir İngiliz vatandaşı, fişekler suratına patlayınca hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
13:51 -
Haberler Dünya
Yeni yıl kutlamalarında havai fişek dehşeti! Suratına patladı

Tayland’ın Pattaya şehrinde nişanlısıyla beraber yeni yılı karşılamak için dışarı çıkan İngiliz vatandaşı Gary McLaren, bir gece kulübünde eğleniyordu.

McLaren’in ölümüne yol açan hava fişeklerden biri.

Çift gece yarısına sayılı dakikalar kala caddeye çıkarken, McLaren tüp havai fişeklerle eğlenceye renk katmak istedi. 50 yaşındaki adam kutuyu açarak yakmaya çalışırken, havai fişekler suratına patladı.

McLaren ve Jasmine.

McLaren bir anda yere yığılınca, nişanlısı Jasmine çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekipleri McLaren’e olay yerinde müdahale etse de, talihsiz adamı kurtarmayı başaramadı.

Jasmine, McLaren’in cansız bedeninin yanından güçlükle götürülürken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta, “Bu bizim son fotoğrafımız. Sonsuza kadar kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu Gary” ifadelerini kullandı.

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