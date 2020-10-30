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Yeni Zelanda’da ötanazi yasası kabul edildi!

Yeni Zelanda yapılan referandumda ölümcül hastalığı bulunan kişilere ötanazi yapılmasına izin veren yasa yüzde 65'lik oy oranıyla kabul edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:10, 30/10/2020
Haberler Dünya
Yeni Zelanda’da ötanazi yasası kabul edildi!

Yeni Zelanda hükümeti, geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan ölümcül hastalığı bulunan kişilere ötanazi yapılmasına ilişkin “Yaşam Sonu Seçimi Yasası” yasası referandumunun sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, yapılan referandum sonucuna göre, kişilere yaşamlarını kendi istekleriyle sona erdirme hakkı tanıyan yasanın yüzde 65 oy oranıyla kabul edildiği açıklandı.

6 AY ÖMRÜ KALMIŞ OLMALI

Gelecek yıl itibarıyla yürürlüğe girecek yasayla, altı ay ömrü kalan 18 yaş üzerindeki kişilerin iki doktor tarafından onaylanması halinde ötanazi yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Yasa tasarısını getiren milletvekili David Seymour, “Acı çeken insanlara hayatlarının sonunda gerçek bir seçim, biraz kontrol ve şefkat vermeyi seçtik” dedi.

Cuma doktor referandum seçim Yeni Zelanda
Yayınlanma Tarihi:14:01,
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