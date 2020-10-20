Yunanistan’dan Avrupa ülkelerine mektup: Türkiye’ye silah satmayın

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Türkiye'ye silah satmamalarını istedi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a gönderilen mektupta Türkiye'ye denizaltı, firkateyn ve hava aracı satışının sonlandırılması talep edildi.
Avrupa Komisyonu'na da bir mektup gönderen Dendias, Türkiye'nin ihlalleri nedeniyle gümrük birliği anlaşmasının askıya alınmasını istedi.
Geçen haftaki AB zirvesinde “Türkiye'nin tek taraflı eylem ve provokasyonları” kınanmıştı. AB, Türkiye'nin tutumunu değiştirmemesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırım kararı çıkabileceğini açıklamıştı.