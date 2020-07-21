Yunanistan’dan krizi tırmandıracak Türkiye açıklaması!

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik ‘sert yaptırımlar' konusunda ‘müttefiklerinin' olup olmadığı sorusuna karşılık Miçotakis, şu cevabı verdi:

* Bugün dış politika hakkında fazla konuşmayacağım. Türkiye konusu zirvenin başında görüşüldü. Ben ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı konuşma yaptık.

* Avrupa Konseyi Başkanının bu konuda konuşma yapacağını düşünüyorum ve eylülde düzenlenebilecek bir sonraki, yani olağanüstü zirvede Avrupa'nın Türkiye sorununa karşı nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir görüşme yapılacağı konusunda mutabık kalındı.

“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN TAMAMI İÇİN SORUN TEŞKİL EDİYOR”

Sputnik’te yer alan habere göre Miçotakis, açıklamasının devamında “Türkiye sadece Yunanistan ve Kıbrıs için değil, Avrupa'nın tamamı için bir sorun teşkil ediyor” dedi.

ʻʻ Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini ‘siyasi ve askeri kontrol çabası' olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.

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