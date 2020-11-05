Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yüz binlerin sokağa dökülmesi işe yaradı: Kürtaj yasası ertelendi

Polonya'da uzun süredir tartışılan yeni kürtaj yasasıyla ilgili protestoların ardından geri adım atıldı. Yüz binlerce kişinin sokaklara döküldüğü kararın yürürlüğe girmesi ertelendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:11, 05/11/2020
Haberler Dünya
Yüz binlerin sokağa dökülmesi işe yaradı: Kürtaj yasası ertelendi

Polonya’da Anayasa Mahkemesi’nin aldığı tartışmalı “kürtaj yasağı” kararının ardından başlayan kitlesel protestolar sonuç verdi. Polonya’nın sağcı yönetimi Milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) Yüksek Mahkeme kararının resmi olarak yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini ertelediğini duyurdu.

Başbakanlık Ofisi, hükümetin Anayasa Mahkemesi kararını tartışarak uygun bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

Başkent Varşova’daki gösterilerden bir kare.

Ofisten yapılan açıklamada, “Devam eden tartışmalar var. Diyaloğa zaman ayırmamız ve insanları tatmin edecek bir çözüm bulmamız için süreye ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.

CADDELER DOLUP TAŞTI

Polonya Yüksek Mahkemesi tecavüz, ensest veya annenin hayatının tehdit altında olması durumunda kürtajı yasaklayacak karar almıştı. Kararın ardından yüz binlerce protestocu 22 Ekim’den itibaren başta başkent Varşova olmak üzere pek çok şehirde gösteri düzenlemişti.

ANAYASA Başbakanlık mahkeme Polonya tecavüz
Yayınlanma Tarihi:12:08,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more