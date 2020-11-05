Yüz binlerin sokağa dökülmesi işe yaradı: Kürtaj yasası ertelendi

Polonya’da Anayasa Mahkemesi’nin aldığı tartışmalı “kürtaj yasağı” kararının ardından başlayan kitlesel protestolar sonuç verdi. Polonya’nın sağcı yönetimi Milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) Yüksek Mahkeme kararının resmi olarak yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini ertelediğini duyurdu.

Başbakanlık Ofisi, hükümetin Anayasa Mahkemesi kararını tartışarak uygun bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

Ofisten yapılan açıklamada, “Devam eden tartışmalar var. Diyaloğa zaman ayırmamız ve insanları tatmin edecek bir çözüm bulmamız için süreye ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.

CADDELER DOLUP TAŞTI

Polonya Yüksek Mahkemesi tecavüz, ensest veya annenin hayatının tehdit altında olması durumunda kürtajı yasaklayacak karar almıştı. Kararın ardından yüz binlerce protestocu 22 Ekim’den itibaren başta başkent Varşova olmak üzere pek çok şehirde gösteri düzenlemişti.