2020 Bursluluk Sınavı tarihi ve konuları… Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin 5 Şubat ile 24 Şubat arasında kaydını yaptırdığı Bursluluk Sınavı 2020’nin ne zaman yapılacağını açıkladı. Bakan ayrıca öğrencilerin sınavda hangi konulardan sorumlu olacağını da açıkladı. İşte Bursluluk Sınavı 2020 ile ilgili tüm detaylar…

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk Sınavı 2020’nin 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavda hangi konulardan sorumlu olacağını da açıkladı.