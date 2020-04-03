2020 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Bir buçuk milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS’nin başvuru ve uygulama kılavuzu bugün yayımlandı. Bu gelişmenin ardıdan sınava katılacak öğrenciler LGS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. İşte 2020 LGS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih ve detaylı bilgiler…

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MEB’in yayımladığı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 2020 LGS sınav giriş belgeleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

-Fotoğraflı sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

-Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

-Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

-Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.

-Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

-Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.