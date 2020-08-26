2020 YKS yerleştirme tercih sonuçları belli oldu! Üniversite kayıtları tarihleri…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 14 Ağustos tarihinde sona eren YKS tercihlerinin sonuçlarını bugün duyurdu. Lise mezunu öğrenciler tercih sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine akın etti. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından 31 Ağustos’ta başlayacak üniversite kayıtları sonrasında yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanılacak. 2020 YKS yerleştirme tercih sonuç ekranını ve kayıtlar hakkındaki detaylı bilgiler yazımızda.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI DUYURULDU!

ÖSYM, 2020 YKS yerleştirme tercih sonuçlarını adayların erişimine açtı. ÖSYM’nin yayımladığı duyuru şu şekilde;

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

YKS YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇ EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30’dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçları ardından üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Kayıtlar 4 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos’ta başlayacak ve 2 Eylül’de tamamlanacak.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.