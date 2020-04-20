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ALES ne zaman? Ertelenen ALES sınavı tarihi…

Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2020 sınavının Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi beklenirken, ÖSYM tarafından sınav tarihi değiştirilmişti. Peki ALES ne zaman? İşte ALES sınavının yeni tarihi...

10:05 -
Haberler Eğitim
ALES ne zaman? Ertelenen ALES sınavı tarihi…

ALES'ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınavı tarihi corona virüsü nedeniyle değiştirildi. ÖSYM ertelediği bazı sınavların tarihini açıklamıştı. İşte ALES /1 sınavı ne zaman sorusunun yanıtı…

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’de yapılacak.

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 14 Haziran'a yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 26 Aralık'a gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 27 Eylül'e ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 20 Haziran'da yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 21 Haziran’da olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 11 Ekim'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 7 Ekim’de yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 6 Aralık’a alındı.

Corona Diyanet EKPSS İspanyolca İtalyanca kariyer ÖSYM sınav YDS
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