ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM bu sabah erişime açtı

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan veya lisans mezunu olan kimselerin, akademik kariyer yapabilmesi için ALES sınavından yeterli puanı alması gerekiyor.

ALES SINAV SONUÇLARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını erkene aldıklarını duyurdu.

Aygün'ün açıklaması şu şekilde;

Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.

Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.

Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 3, 2020

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI