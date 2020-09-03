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ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM bu sabah erişime açtı

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katılım gösterdiği ALES sınavı, ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 7 Eylül’de açıklanacaktı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ALES sınav sonuçlarının kontrolünün tamamlandığını duyurdu ve ÖSYM ALES sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan adaylar, sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor.

09:46 -
Haberler Eğitim
ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM bu sabah erişime açtı

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan veya lisans mezunu olan kimselerin, akademik kariyer yapabilmesi için ALES sınavından yeterli puanı alması gerekiyor.

ALES SINAV SONUÇLARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını erkene aldıklarını duyurdu.

Aygün'ün açıklaması şu şekilde;

Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.  Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Son güncelleme: 10:39 03.09.2020
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