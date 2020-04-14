AÖF sınav tarihleri belli mi? 2020 AÖF bahar sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri öğrencileri 2020 AÖF bahar dönemi ara sınavları öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle AÖF sınavlarının online olarak internet üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. Peki AÖF sınavı online olarak nasıl yapılacak? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? İşte 2020 AÖF bahar dönemi ara sınavları hakkındaki tüm detaylar…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 – 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 – 14 Haziran 2020

AÖF SINAVLARI ONLİNE OLARAK NASIL YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar Anadolu Üniversitesi yönetimi tarafından hazırlanan özel video ile paylaşıldı. İşte AÖF online sınavları hakkında merak edilen soruların yanıtları…

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır.

Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

Burada,sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

AÖF SINAV UYGULAMA KILAVUZU