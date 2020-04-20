AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

AÖF sayesinde üniversite eğitimini uzaktan devam eden öğrenciler sınavlara 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda giriyor. Sınavların başlamasıyla birlikte bu kez de sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi’nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabileceğini ve öğrencilerin AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını olabileceklerini söyledi.

Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru görülecek ve soru cevapladıktan sonra diğer soruya geçilecek. Soruyu cevaplandırıp ya da boş bırakarak ilerleme sağlanacak.

AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Ancak tüm sınavların tamamlanacağı tarih olan 7 Mayıs’tan önce sonuçların açıklanmaya başlanması beklenmiyor.

ONLİNE SINAV SİSTEMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.