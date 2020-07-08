AÖF sınavları sona erdi! 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakültesi’nin 2020 Bahar Dönemi dönem sonu sınavları bugün sona erdi. Pandemi nedeniyle ilk kez online düzenlenen AÖF sınavları ardından öğrenciler sonuçları araştırmaya başladı. AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF internet tabanlı final sınavı sonuçlarının sınavların tamamlanmasından kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor. Final sınavlarında son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken sonuçların bir haftalık süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF YAZ OKULU DUYURUSU
Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.