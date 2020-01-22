AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sonuç tarihi belli mi?

Anadolu Üniversitesi’nin 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik uyguladığı Güz dönemi dönem sonu sınavları için bekleyiş sürüyor. Binlerce Açıköğretim öğrencisinin katıldığı final sınav sonuçları, online olarak üniversitenin aof.anadolu.edu.tr öğrenci otamasyonu üzerinden T.C kimlik no ve şifreler ile giriş yapılarak öğrenilebilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Aöf final sınavlarıyla ilgili tüm detyalar.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim öğrencilerinin 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde katıldığı final sınavlarının sonuç tarihi henüz açıklanmadı. AÖF sonuçlarının, geçtiğimiz yıllara bakıldığında sınav tarihinden itibaren yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanabiliyor. Sonuçlar açıklandığında sayfamızdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile bu Yönetmelik’in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.