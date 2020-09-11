AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Prof. Erdal, sınavda görev alan personele de teşekkür etti.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF yaz okulu sınavlarında ter döken öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarına erişebiliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI

YAZ OKULUNDA MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.