AÖL birinci dönem sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihleri belirlendi. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, 2 Aralık’ta açıklanacak sınav yerlerini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020
I. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar
I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda;
– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
– Her soru 4 seçeneklidir.
– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.