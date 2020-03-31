Bahçeşehir’den örnek hareket… 2 bin öğretmen ve personel işe alacak!

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok eğitim kurumu öğretmenlerin sözleşmesini fesh etmeye başlarken, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları örnek bir davranışa imza attı. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel kimsenin işten çıkarılmaması garantisiyle ilgili kararı kamuoyu ile paylaştı.

İŞTEN ÇIKARMA YOK

Dünyanın küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığı bu günlerde insandan daha değerli hiçbir şey olmadığının altını çizen Hüseyin Yücel, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sağlık sorununun ekonomik yansımaları mutlaka olacak. Reel sektörün, istihdamın en yoğun olduğu özel öğretim sektöründeki bir temsilcisi olarak, bunu elbirliğiyle en aza indirmek için çabalıyoruz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 73 ilde 25 bin 187 kişiye istihdam sağlayan büyük bir eğitim grubudur. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde, hiçbir çalışanımızın mevcut sözleşmesini fesh etmeyeceğiz” dedi.

YÜZDE 10 İSTİHDAM ARTIŞI

Başkan Yücel, önümüzdeki eğitim öğretim yılı için Ocak ayından başlayarak bugüne kadar yüzde 65’ini tamamladıkları sözleşme sürecine de kaldıkları yerden devam edeceklerini bildirdi. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılıyla ilgili de değerlendirme yapan Başkan Yücel, “15 yeni okulumuzu planladığımız gibi 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Yeni okullarımızda da 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açıp, istihdamımızı yüzde 10 oranında arttıracağız” diye kaydetti.