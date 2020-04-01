DGS ne zaman? DGS başvuruları başladı mı? ÖSYM’den açıklama…

ÖSYM’nin 2020 sınav takvimi yeniden güncellendi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı açıklamada 2020 DGS tarihi ve ALES ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Yeni sınav tarihlerinin belli olmasıyla beraber DGS’ye girecek adaylar DGS’nin yeni tarihini araştırmaya başladı. Peki DGS ne zaman yapılacak?

DGS NE ZAMAN?

DGS, 9 Ağustos'ta uygulanacak. DGS sınav başvuru tarihi ise henüz belli değil. DGS sınav başvuru tarihleri açıklandığı andan itibaren haberimizde olacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.