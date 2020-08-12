DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevapları erişime açıldı!

Eğitimini dört yıllık bir bölümde devam ettirmek isteyenlerin katıldığı DGS tamamlandı. Sınavın ardından DGS soruları ve cevapları erişime açıldı, adaylar puanlarını tahmini olarak hesaplamaya başladı. Peki DGS ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.