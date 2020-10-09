e-YDS sınavı ne zaman, sonuç tarihleri belli mi?

Genellikle yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların tercih ettiği e-YDS, 2020 yılı içerisinde şu ana dek 11 kez gerçekleştirildi. Önümüzde aylarda ise sınav takvimine göre üç sınav daha yapılacak.

E-YDS NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/11 İngilizce): 17.10.2020, saat 13:45

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/12 İngilizce): 14.11.2020 , saat 13:45

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/13 İngilizce): 19.12.2020, saat 13:45

E-YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre; E-YDS sonuçları sınavlar ile aynı gün içerisinde açıklanacak.