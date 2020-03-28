EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA öğretmen girişi ekranı…

Corona virüsü salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti ve öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden işliyor. Bu noktada öğretmenler de EBA üzerinden işlemler gerçekleştirmek için girişin nasıl yapılacağını araştırıyor…

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA’ya giriş yapabilirsiniz.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI

Öğretmen olarak öğrencilerim için EBA şifresi nasıl oluştururum?

Bu işlem, iki adımdan oluşmaktadır.

İlk adım, öğrencinize tek kullanımlık şifre oluşturmaktır.

İkinci adım ise bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak öğrencinin kendi EBA şifresini belirlemesidir. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:

-EBA’ya giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında yer alan menüden “Öğrenci Şifresi Oluştur” seçeneğine tıklayınız.

-Tek kullanımlık şifre vereceğiniz öğrencinizin TC Kimlik Numarasını giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin cep telefonu numarasını giriniz.

-“Şifre Oluştur” butonuna tıklayınız.

-Sistemin belirlediği tek kullanımlık şifreyi öğrencinize veriniz.

-Öğrencinizden bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak ve “Öğrenci Olarak EBA Şifremi Nasıl Oluştururum?” bölümünden yardım alarak kendi EBA şifresini oluşturmasını isteyiniz.