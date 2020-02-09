EKPSS başvuruları son gün ne zaman? ÖSYM 2020 EKPSS kılavuzu

EKPSS başvuruları için gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Nisan’da uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvurular 12 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Sınav başvurusunda bulunacak olan adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapabilecek. İşte 2020 EKPSS başvuru kılavuzu ve işlemleri.

2020 EKPSS BAŞVURULARI SONA ERİYOR

EKPSS için başvuru tarihleri : 24 OCAK-12 ŞUBAT 2020 (Ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020)

Kuraya katılacaklar için başvuru tarihleri : 28 NİSAN-12 MAYIS 2020 (Ücret ödeme için son gün 13 Mayıs 2020)

EKPSS sınav tarihi : 26 NİSAN 2020

Sınav saati : 10.15

EKPSS sınav ücreti: 120,00 TL (SINAV ÜCRETİ SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN 120,00 TL'DİR. 35,00 TL ADAY TARAFINDAN 24 OCAK-13 ŞUBAT 2020 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR. 85,00 TL İSE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN ÖSYM HESABINA YATIRILACAKTIR.) KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 20,00 TL (BU ÜCRET, ADAY TARAFINDAN 28 NİSAN-13 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR.)

EKPSS için geç başvuru günü : 11-12 Mart 2020 (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenir.)

Kuraya katılacak adaylar için geç başvuru günü : 3-4 Haziran 2020 (Başvuru ücreti Geç Başvuru Gününde ödenir.)

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını,

ÖSYM'nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSS ve/veya 2014/2016/2018 EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri (hem ÖMSS'ye hem de EKPSS'ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59'da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi, sınav/kura başvuru ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir