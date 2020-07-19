eYDS 2020/7 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM eYDS sonuç ekranı…

ÖSYM, 19 Temmuz 2020 tarihinde yapılan eYDS 2020/7 Almanca-Fransızca sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları ve sınav sonuçları sorgulama ekranını yazımızda sizlere aktarıyoruz. İşte eYDS 2020/7 sonuç linki…

ÖSYM’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/7 Almanca/Fransızca) : Sonuçları Açıklandı

19 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/7 Almanca/Fransızca) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.05’de ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)