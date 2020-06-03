İl dışı ve il içi öğretmen görev yeri değişikliği takvimi belli oldu! İşte öğretmenlerin başvuru yapabileceği tarihler…

Görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenlerin merakla beklediği tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan İl dışı ve il için görev yeri değişikliği tarihleri şöyle…

İL DIŞI VE İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenler, gerekli şartları sağlaması halinde aynı ilde veya başka ilde görevlendirilebiliyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi, başvuruların yapılacağı tarihi açıkladı. İl içi görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını 20-27 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular ise 28 Temmuz’da sonuçlanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Öte yandan, İl İçi Yer Değiştirme atamalarının, öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin yapıldığı Haziran ayının sonrasında yapılması, il içi görev değişikliği isteyen öğretmenleri sevindirdi. Her yıl yaklaşık 10 bin öğretmenin emekliye ayrıldığı tahmin ediliyor.