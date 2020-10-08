İstanbul’da dar gelirlilerin yüzde 40,2’si sabit internete erişemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek kapsamında olan 65 bin 924 hane ile çocuklu ailelerin, dijital kaynaklara erişimi ve bu kaynakları kullanımı üzerine yaptığı araştırmayı yayınlandı.

Araştırma sonuçları şöyle:

Hanelerin yüzde 87,6'sı evli

Sosyal yardım desteği alan çocuklu hanelerin yüzde 87,6'sı evli, yüzde 12,4'ü tek ebeveynli hanelerden oluştu. Evli hanelerin yüzde 23'ü tek çocuk, yüzde 42,1'i iki çocuk, yüzde 23,2'si üç çocuk ve yüzde 11,7'si dört ve üzeri çocuk sahibi. Tek ebeveynli hanelerin yüzde 37,4'ünde tek çocuk, yüzde 35,9'unda iki çocuk, yüzde 16,8'inde üç çocuk ve yüzde 9,9'unde dört ve üzerinde çocuk var.

Dört haneden üçünde okullu çocuk var

Hanelerin yüzde 25,5'inde okula giden çocuk bulunmazken, yüzde 74,5'inde okula giden bir veya daha fazla çocuk bulunuyor.

Hanelerin yüzde 28'i düzenli bir gelire sahip değil. Yüzde 54,4'ü 2 bin 500 TL altında, yüzde 10,4'ü 2 bin 500-3 bin TL arasında, yüzde 7,2'si 3 bin TL ve üzerinde kazanıyor.

Yüzde 40,2'si sabit internet abonesi değil

Hanelerin yüzde 59,8'inde sabit internet varken, yüzde 40,2'si bu olanağa sahip değil.

Tek çocuklu hanelerin yüzde 36,9'unda, iki çocuklu hanelerin yüzde 39,3'ünde, üç çocuklu hanelerin yüzde 42,6'sında, dört ve daha fazla çocuklu hanelerin ise yüzde 46'sında sabit internet aboneliği mevcut değil.

Okula giden çocuğun bulunmadığı hanelerin ise yüzde 48,5'inde, bir veya daha fazla çocuğun okula gittiği hanelerin yüzde 37,4'ünde sabit internet aboneliği mevcut değil.

En büyük problem “pahalılık”

Hanelere yöneltilen “İnternet kullanımında karşılaştığınız zorluklar nelerdir?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,9'u, en önemli sebebin “pahalılık” olduğunu belirtti. Yüzde 50'si “yavaşlık” tan dolayı kullanamadıklarını söylerken, yüzde 5,1'i internet kullanımında zorluk yaşamadığını kaydetti.

İnternet en çok eğitim amacıyla kullanılıyor

Hanelerin yüzde 70,5'i interneti en çok eğitim, yüzde 39,9'u sosyalleşme, yüzde 27,2'si ise iş amacıyla kullandığını belirtti.

Çocuğu okula giden ailelerin yüzde 58,5'inde bilgisayar, yüzde 83'ünde tablet, yüzde 2,6'sında ise cep telefonu bulunmuyor.

Hanelerin yüzde 22,1'i iBB Wi-Fi, yüzde 31,9'u ise ücretsiz Wi-Fi kullandığını belirtti.