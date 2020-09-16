Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Sınav yerleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı!

KPSS, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile devam ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan sınavın giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

07:41 -
Haberler Eğitim
KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Sınav yerleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta alan bilgisi oturumlarını geride bırakan memur adayları, şimdi KPSS ÖABT sorularında ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Aşağıdaki linkten KPSS ÖABT sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ 

FOTO: SHUTTERSTOCK / Adayların sınavdan 1 saat önce sınav giriş binalarının önünde bulunması önem taşıyor.

KPSS ÖABT İÇİN SINAV SAATİ UYARISI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS İÇİN KİMLİK DETAYI

ÖSYM sınava girilebilecek kimlik belgelerini şu şekilde sıraladı; Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar.

ais KPSS Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ÖSYM sınav sınav yerleri Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more