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KPSS ön lisans sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavının sonuçları 26 Kasım tarihinde duyurulacak. Ancak ÖSYM’nin bu sene yaptığı bazı sınavlar erken açıklanmıştı. KPSS ön lisans sınavı da bugün açıklanabilir.

Güncellenme: 09:46, 25/11/2020
Haberler Eğitim
KPSS ön lisans sonuçları bugün açıklanır mı?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM'nin de birçok sınavında değişiklik yaşanmıştı. Açılanan yeni sınav takvimi ile birlikte KPSS ön lisans sınavı da yurt genelinde 25 Ekim tarihinde yapılmıştı.

İki yıllık üniversite mezunu vatandaşlara memur olma yolunu açan KPSS ön lisans sınavının sonuçları ise 26 Kasım tarihinde erişime açılacak.

KPSS ÖN LİSANS BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Bu sene ÖSYM’nin yaptığı bazı sınavların sonuçları erken açıklanmıştı. KPSS ön lisans sınavının da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre erken açıklanması gündemde.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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