KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek?

Corona virüsü sebebiyle KPSS ortaöğretim başvurusu yapacak adaylardan HES kodu istenecek. HES kodu olmayan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI

KPSS SINAV TARİHİ (Ortaöğretim): 22 Kasım 2020

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ: 15-30 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 1 Ekim 2020)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ:80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ: 8-9 Ekim 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ödenir.)