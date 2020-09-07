KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

2 yılda bir düzenlenen KPSS'nin ortaöğretim seviyesi sınavı için başvurular yaklaşık 15 gün sonra başlayacak. KPSS lise sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvurular 16-30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
KPSS LİSE SEVİYESİ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?
KPSS orta öğretim sınavında adayları 120 soru ve 130 dakika süre verilecek. 60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu adayların karşısına çıkacak.