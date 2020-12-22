KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım

İki yılda bir yapılan ve lise muzunu vatandaşların kamuda memur olmasının yolunu açan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.