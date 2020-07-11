KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin geçimlerini sağlayabilmesi adına Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karşılıksız burs ve karşılıklı kredi ödemeleri yapılıyor. YKS sınavına giren öğrenciler, üniversiteye yerleştirdikleri takdirde KYK burs ve kredi başvurularını yapabilecek. İşte KYK ile ilgili tüm bilgiler…

KYK BURS BAŞVURU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bu seneki kredi ve burs başvuru işlemleri için henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. KYK burs başvuruları geçen sene 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti, bu sene de aynı tarihler civarında açıklamanın yapılması bekleniyor. Başvuruların geçen sene olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS MİKTARI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz öğretim yılında lisans ve önlisans öğrencilerine aylık 550 lira ödeme yapılıyor. Yeni dönemde burs ve kredilere zam yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.