LGS’nin yeni tarihi ne zaman? LGS sınav yerlerinde bu sene bir ilk olacak!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili beklenen karar açıklandı. LGS sınav tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı günlerdir gündemde ilk sıralarda yer alıyordu ve tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası LGS sınavının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki 2020 LGS ne zaman yapılacak?

LGS SINAV YERLERİ ÖĞRENCİLERİN KENDİ OKULLARI OLACAK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV’de katıldığı programda YKS ve LGS ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk şu ifadeleri kullandı; *Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK’te YKS ile kararlar alıp uyguluyor.

*Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Hiç bilmediği bir okulda hiç bilmediği mahallede sınava girmeyecek. Daha rahat bir ortam olması amacıyla kendi okullarında girmesini sağlıyoruz. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

*Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

*Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu’nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşuları dikkat edilerek, Bilim Kurulu’na danışarak bir karar alınacak.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında LGS tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 2020-LGS’nin 20 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.