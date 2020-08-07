MEB il dışı atama başvurusu sayfası… İl dışı atama kontenjanları açıklandı başvurular başladı!

MEB’in açıklamasında göre işlemler, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. İl dışı atama başvurusu yapmak için öğretmenlerin 10 Ağustos’a kadar vakti olacak.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI!

2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları yayınlandı.

İLLER ARASI KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SAYFASI (MEB PERSONEL)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SAYFASI (MEBBİS)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

EN ÇOK 40 TERCİH

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır