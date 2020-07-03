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MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman? MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Henüz Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temini 2. seçim aşama faaliyetleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlanmadı. Geçen seneki MSÜ taban puanları 2020 puanları için fikir verirken bu senenin taban puanları hakkında da bir açıklama yapılmadı...

12:39 -
Haberler Eğitim
MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman? MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Binlerce askeri üniversite öğrenci adayının ter döktüğü sınavın ardından sonuçlar açıklandı ve seçim aşaması bekleniyor.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar taban puanlarını ve MSÜ 2.seçim aşaması tarihini araştırmaya başladılar.

MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz duyurulmadı.

GEÇTİĞİMİZ SENENİN TABAN PUANLARI

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

Hava Harp Okulu Kara Harp Okulu Milli Savunma Bakanlığı öğrenci seçim sınav
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