MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman? MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Binlerce askeri üniversite öğrenci adayının ter döktüğü sınavın ardından sonuçlar açıklandı ve seçim aşaması bekleniyor.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar taban puanlarını ve MSÜ 2.seçim aşaması tarihini araştırmaya başladılar.
MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz duyurulmadı.
GEÇTİĞİMİZ SENENİN TABAN PUANLARI
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285