MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2020 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabilecek. İşte MSÜ sınavı ile ilgili tüm bilgiler…

2020 MSÜ HARP OKULLARI İLE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ

Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerini 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Adayların Harp Okulu/MYO tercihleri sistem tarafından ayrı ayrı alınacak ve ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bayanlar yalnızca Harp Okulu, 1999 doğumlu erkek adaylarda yalnızca Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi yapabileceklerdir.

2020 MSÜ TERCİH EKRANI

TERCİH İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Tercih Sırasının Önemi

-Adaylar ilgili okullara tercih sıraları ve Aday Değerlendirme Puanları dikkate alınarak yerleştirilirler.

-Adaylar, «Aday Yerleştirme İşlemleri» sürecinde öncelikli tercihleri dikkate alınarak, «Ek Yerleştirme Sürecinde» ise tercihleri arasında bulunan ve sıralarının geldiği herhangi bir okula yerleştirilirler.

-Hava Harp Okulu adayları, 1’inci tercihi HHO olan (yeterli sayı olmaz ise diğer tercihlerinde HHO olan adaylardan) adaylar arasından belirlenecektir.

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO’nda okumak üzere istihkam sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi HHO olanlardan ÖSU kontenjanına giremeyen ile ‘Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir’ raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir.

2'NCİ SEÇİM AŞAMASI: HO/MYO 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI TERCİH İŞLEMLERİNDE TERCİH SIRASININ ÖNEMİ

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları tercihleri arasında Bando Asb.MYO olan;

– Güzel Sanatlar veKonservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan

– 1’inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından seçilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde diğer tercihlerden de temin edilebilecektir.)

01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerini gerçekleştirmeyen hiçbir aday 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSB PERSONEL GELEN MÜDÜRLÜĞÜN'NDEN YAPILAN DUYURU

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.

1. 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2.Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında “Bilgilerim” sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları “Şehit/Gazi Yakını” belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

3. Hava Harp Okulu (HHO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando MYO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

5. Adaylar Harp Okulları için;

– Kara Harp Okulu (KHO),

– Deniz Harp Okulu (DHO),

– Hava Harp Okulu (HHO),

– Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

– Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

– Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

– Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

– Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

– Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

6. 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2020-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2020-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2020-MSÜ Sayısal Puanı ,

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı,

2020-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2020-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Bando MYO tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1?inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır (İhtiyaç duyulması halinde diğer tercihlerden de temin edilebilecektir).

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2020-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Temmuz 2020 ayı içerisinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

7. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleştirilen adayların MYO tercihleri dikkate alınmayacaktır.

8. Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.



DİKKAT !

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm -190 cm (dâhil) arasında olacaktır.

DİKKAT !

Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

DİKKAT !

Tercihinizi yaparken “Aday Yerleştirme İşlemleri” sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, “Ek Yerleştirme” sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi UNUTMAYINIZ.