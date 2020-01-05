Okullar ne zaman 15 tatile giriyor? Yarıyıl tatili için geri sayım…

2020 yılı sömestr tatili için geri sayım başladı. Okullar ne zaman kapanacak sorusun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Ara yıl karnesini alarak tatile çıkmak isteyen öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlayacak.

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.