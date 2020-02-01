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Okullar ne zaman açılıyor? Sömestr tatili sona eriyor…

Okulların açılacağı tarih geldi, çattı. İki hafta boyunca tatilin tadını çıkaran öğrenci 2019 2020 eğitim yılının 2. döneminin başlamasını heyecanla bekliyor. Öğrenciler zilin çalmasıyla birlikte ders başı yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?

09:59 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılıyor? Sömestr tatili sona eriyor…

Kiminin ders çalışarak, kiminin dinlenerek geçirdiği sömestr tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci okullarındaki sıralarında yerini alacak. Artık hazırlıklarını tamamlayan veliler okulların açılacağı tarihi ve ikinci ara tatilinin tarihini şimdiden araştırmaya başladı…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları bulunuyor. Yılın farklı zamanlarında düzenlenen bu sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladı anda öğrenmeye çalışın. MEB’in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

MEB SINAV DUYURU SAYFASI

MEB 2019 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

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