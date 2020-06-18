Okulların açılacağı tarih belli mi? Okullar tekrar ne zaman açılacak?

Okulların virüsün hafiflemesi sonrasında ne zaman açılacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz haftalarda abine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.