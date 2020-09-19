Online eğitimden verim almanın 10 etkili yolu

Covid-19 pandemisiyle gündelik hayat rutinlerimiz, alışkanlıklarımız değişti, sosyal ilişkilerimiz kısıtlandı ve konforumuz bozuldu… Ancak sosyal izolasyonun hastalığın yayılmasını yavaşlattığı, sosyal mesafeli gündelik yaşamın virüsün bulaşma riskini düşürdüğü bir gerçek… Peki bu durum yetişkinler olarak beden ve ruh sağlığımızda bu kadar değişiklik yaparken, yakında okula başlaması gereken milyonlarca çocuk için uzaktan eğitimden nasıl verim alınır? İşte Selin Karabulut'un tavsiyeleri…

BUNLARI UNUTMAYIN

1) Ne olursa olsun bu süreçte çocukların okullarından yani arkadaşlarından, sosyal ilişkilerinden, alıştıkları düzenden, bahçelerinden, flörtlerinden, gruplarından ve “bağımsızlıklarından” uzak kaldıkları unutulmamalıdır. Bu yüzden sıkılmalarını, hatta can sıkmalarını normal kabul etmek gerekir.

2) Uzaktan eğitimin süresini, şeklini, karşılıklı olup olmayacağını maalesef çocuklarımızın devam ettikleri okullar belirliyor. Öncelikli olarak bu programların minimal düzeyde uygunluğunu tartışmak gerekir.

UZAKTAN TAKİP EDİN

3) Kimi çocuk, sosyal ortamlarda kendini gösteremez. Kimi çocuk ise tersidir, daha çok kendini göstermek ister. Çocuğunuzun ekran başında yani evdeki performansının nasıl olduğuna dikkat etmeye çalışın. Bunu yaparken “uzaktan” yapın, ona geri bildirimlerini sorun veya öğretmenlerinden bilgi alın, onu rahatsız etmeyin.

SINIF ORTAMI YARATIN

4) Çocuğunuza sessiz, hareketten uzak, tek başına kalabileceği, mümkünse kulaklık kullanabileceği bir ortam yaratmaya çalışın.

5) Çocukların yaşlarına göre dikkat süreleri değişir. Dolayısıyla ara vermeden, ekran başından kalkıp hareket etmeden, oyun, yemek, öz bakım, yeterli uyku gibi ihtiyaçlarını yeterince karşılamadan, verim almak, dikkatlerini saatlerce işledikleri derse veya öğretmenlerine vermeleri beklenemez.

MÜDAHALE ETMEYİN

6) Uzaktan eğitim esnasında çocuklara eşlik etmek, soruları birlikte çözmek, gidip kitabını getirmek veya çocuğa “hadi sen de parmak kaldır” gibi müdahalelerde bulunmak, onların gelişimine katkı sağlamayacaktır. Okul, çocukların bağımsız karar verebildikleri, kendilerini geliştirebildikleri, eksiklerini fark edebildikleri yerdir. Bu farkındalıkları kazanmaları için onlara karışmamanız gerekir. Mümkünse o esnada kendi işlerinizle ilgilenin veya ortamda bulunmayın.

7) Çocuklarınızın ödevlerini takip etmeyin. (Özellikle 2. sınıftan sonra)

8) Hafta sonları hafta içi programını hafifletip araya mutlaka boş zamanlar ekleyin. Bunu yapmak isteyen görece daha büyük çocuklarınızı ders için zorlamayın.

ONLARA DESTEK OLUN

9) Verilen programlara uyum sağlamaları konusunda çocuklara destek olunmalıdır. Belirli saatlerde kalkmak, pijamalardan kurtulmak, ders saatlerini görünür yerlere not etmek onlara yardımcı olacaktır.

10) Ders aralarında dijital ekranlardan uzak kalmalarına dikkat edin. Sosyal ve iletişimsel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın, buna imkan sağlayın.