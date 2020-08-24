ÖSYM e YDS sonuçlarını açıkladı! İşte e YDS Arapça/Rusça sınavı sonuç sorgulama ekranı…

e YDS sınavına katılan öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.
E YDS ARAPÇA/RUSÇA SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/9 Arapça/Rusça) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 22 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.35’te ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.