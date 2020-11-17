ÖSYM’den corona virüs hastası veya temaslısı adaylara duyuru

ÖSYM’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından ‘Covid-19 Pozitif /Temaslı Olan Adayların Dikkatine’ başlıklı duyuru yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘HES Kodu’ uygulamasının, başkanlık tarafından gerçekleştirilen sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanıldığı hatırlatılarak, “Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre güncellenmektedir. Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda Covid-19 pozitif/temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgileri güncellenmektedir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYMnin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilmektedir” denildi.

BELGE GÖNDERMELERİ GEREKMEMEKTEDİR’

Covid-19 hastası veya temaslısı olan adayların ayrı salonlarda sınava alındıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı verilerinden Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınmaktadır. HES Kodlarından Covid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, Cuma günü 17.00ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir. Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.”

Açıklamada ayrıca telefon, SMS, e-posta gibi yollarla bilgilendirme yapıldığı için adayların ÖSYMnin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerektiğinin altı çizildi.

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

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