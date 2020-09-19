ÖSYM’den DGS tercihleri için açıklama bekleniyor…

Corona virüsü sebebiyle aksayan sınav takvimi nedeniyle DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene 25 Temmuz’da açıklanan DGS sonuçları sonrasında 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri yapılmıştı. Bu sene ise DGS tercih kılavuzunun bugünlerde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.