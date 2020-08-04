Özel okular ne zaman açılacak? Özel okulların açılış tarihi farklı mı?

Özel okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde…

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos’ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

‘2 BİN DENETMEN OKULLARI KONTROL EDECEK’

Okulların klavuzdaki standartlara uyup uymadığını takip edeceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Hem ülke ölçeğinde ekipler kurduk hem iller ölçeğinde hem de okullar ölçeğinde ekipler kurduk bu işin takibinin yapılması için. 2 bin iş sağlığı ve güvenliği denetmeni yetiştirildi ve bu denetmenler her bir okulun bulunduğu durumu anlamak için de objektif değerlendirmeler yapacaklar. Okullarda öğrencilere kişisel temizlik eğitimi de verilecek. Hemen okullar açılır açılmaz bir uyum programı başlatıyoruz. Çeşitli video içerikleri, dokümanlar hazırlayarak, öğretmen eğitimi ve velilere yönelik birtakım çalışmalar yaparak, EBA TV'de bazı programları hayata geçirerek, EBA internette yüzlerce içerik hazırlayarak çocuklarımızın farkındalığını yükseltmek ve kişisel temizliğin korunmasının önemi, yolu, yöntemi konusunda bir algı geliştirmek, bir beceri geliştirmek temel hedefimiz” diye konuştu.