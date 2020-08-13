Seyreltilmiş eğitim ne demektir? Bakan Selçuk’tan seyreltilmiş eğitim modeli açıklaması…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün (12 Ağustos) yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Okulların daha önce belirtilen tarih olan 31 Ağustos'ta açılacağını ancak eğitimin online olarak yapılacağını söyleyen Bakan, 21 Eylül'de ise aşamalı eğitimin başlayacağını duyurdu.

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘aşamalı ve seyreltilmiş' eğitime yönelik soru üzerine, şunları söyledi;

Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek.