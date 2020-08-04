Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama!

Bakan Selçuk’un açıklaması şöyle:

* Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…

* Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

* Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?