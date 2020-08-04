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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması konusunda yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü. Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" dedi.

18:16 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama!

Bakan Selçuk’un açıklaması şöyle:

* Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…

* Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

* Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?

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Milli Eğitim Bakanı öğrenci son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 18:21 04.08.2020
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