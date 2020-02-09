Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmen alımı takvimi…

Sözleşmeli öğretmenlik için adaylarla yapılacak sözlü mülakat başladı. Adayların sözlü sınav sonuçları 25 Şubat’ta duyurulacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI TAKVİMİ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKATI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen alımı için adayların gireceği sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edildi. Sözlü sınavları ise Şubat ayının 5-22 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat’ta duyurulacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart’ta atama sonuçları açıklanacak.