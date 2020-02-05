Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları başlıyor! Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları mülakatlar 5 Şubat itibariyle başlıyor. Ardından adayların sözlü sınav sonuçları 25 Şubat'ta duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKATI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen alımı için adayların gireceği sınav merkezleri 21 Ocak’ta ilan edilecek. Sözlü sınavları ise Şubat ayının 5-22 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat'ta duyurulacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart'ta atama sonuçları açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI TAKVİMİ